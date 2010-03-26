Pfizer снижает цены на вакцину для стран третьего мира

Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. и британская GlaxoSmithKline договорились о поставках вакцин для профилактики пневмонии в слаборазвитые страны в рамках Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (GAVI Alliance) по значительно более низким ценам. Соглашение GAVI, рассчитанное на 10 лет, будет финансироваться за счет дотаций от 5 стран в размере 1,5 млрд долл. США и средств Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Одна доза вакцины будет стоить 3,5 долл. США. Ожидается, что в первые 5 лет удастся спасти около 1 млн жизней. Pfizer предоставит свою пневмококковую вакцину Prevnar.

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