Что такое прополис и в чем его польза?

Прополис – это продукт, производимый только пчелами, сам по себе он является клейкой массой произведенной из пыльцы и смол деревьев. В состав прополиса входят дубильные вещества, растительные смолы, воск, эфирные масла, витамины и минеральные вещества, и еще много различных компонентов.

Пчелы используют прополис для постройки соты, закладывания отверстий и трещин. На зиму пчелы с помощью прополиса закрывают большие отверстия, оставляя лишь маленькие проходы. В народе же прополис благодаря своим истинно природным полезным свойствам используется более широко, нежели у непосредственных производителей.

Наиболее распространенное свойство прополиса - антисептическое воздействие. Прополис обладает обеззараживающими, противомикробными и противовоспалительными свойствами.

Из-за содержания в прополисе масел, витаминов и минеральных веществ он радует людей омолаживающим эффектом. Также применяется прополис при кожных заболеваниях, туберкулезе, стоматологических болезнях, женских болезнях, заболеваниях полости рта и глаз. Используют прополис даже при раке.

Просто применяя прополис в повседневной жизни, человек укрепляет свое здоровье, повышает иммунитет к гриппозным и вирусным болезням, отмечается общее улучшение в организме и даже повышение психологического настроя.

Пользуйтесь дарами природы и будьте здоровы!

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