Широкая улыбка продлевает жизнь

Чем шире вы улыбаетесь и чем глубже у вас морщинки возле глаз, тем дольше вы, скорее всего, проживете. Такие выводы были сделаны в ходе исследования, сообщает журнал Psychological Science.

Ученые под руководством Эрнеста Абеля из университета Вейн в штате Мичиган изучили 230 фотографий игроков американской высшей бейсбольной лиги, которые начали играть до 1950 года и сгруппировали их в соответствии с улыбками. Игроков оценивали как "неулыбающиеся", если они просто невозмутимо смотрели в камеру; как "частично улыбающиеся", если в усмешке принимали участие только мышцы вокруг рта, и как "улыбающиеся", если при этом участвовали рот, глаза и щеки.

Фотографии игроков были взяты из Бейсбольного реестра за 1952 год, это список профессионалов, о которых имеются полные статистические данные, например, год рождения, индекс массы тела, семейное положение и продолжительность карьеры, что отражало их физическую форму. Богатство статистики позволило исследователям поверить и другие факторы, которые могут повлиять на продолжительность жизни.

Из игроков, которые умерли на 1 июня прошлого года, те, что не улыбались, прожили в среднем 72,9 года. Лица с "частичной улыбкой" (там, где участвует только рот) в среднем умерли в возрасте 75 лет, в то время как обладатели широких улыбок дожили до почтенного возраста - в среднем перевалив рубеж 79,9 года.

"Если учитывать, что интенсивность улыбки отражает основной эмоциональный настрой человека, результаты этого исследования совпадают с данными другого исследования, демонстрирующего, что эмоции положительно влияют на психическое и физическое здоровье, а также на долголетие", - говорится в тексте сообщения.

podrobnosti.ua