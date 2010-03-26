Чем полезны пиявки

В настоящее время создается представление об энергоинформационных причинах заболеваний. Пиявки обладают способностью стабилизировать биополе, причем такая стабилизация является наиболее длительной в сравнении с другими методами. Открыт также нейротрофический эффект пиявки. Впервые столкнулись с этим эффектом несколько лет назад, когда стали лечить детей, страдающих церебральным параличом. Обреченные на инвалидность детишки после такого лечения стали в состоянии себя обслуживать, ходить в туалет, на кухню.

Современные приборы, способные фиксировать биоэнергетическое излучение клеток и тканей, подтвердили, что пиявки корректируют нарушения биополя человека. Раньше это называлось просто и без затей – «снять порчу». Научно зафиксирован лишь результат. А как именно это происходит, пока не совсем понятно, но положительные изменения состояния людей налицо. Пациенты отмечают необычный прилив сил, энергии, радость, вкус к жизни - то, что не измерить никакими приборами и не объяснить никакими химическими воздействиями.

Экстракт из пиявки способен вызывать рост нервных клеток и появление отростков, с помощью которых они контактируют. Основа действия нервной ткани - передача информации. Способность пиявочного секрета к восстановлению именно этой функции нервных клеток открывает возможности для лечения последствий инсультов, рассеянного склероза, паркинсонизма, болезни Альцгеймера, миопатии, спаечной болезни, нарушений слуха и зрения, травм и других заболеваний, перед которыми врачи опускали руки.

Кроме того, пиявки лечат бронхиальную астму, гипертонию, атеросклероз, ишемическую болезнь сердца, колит, гастрит, геморрой, хронический гепатит, варикозное расширение вен, флебит, тромбофлебит, экзему, псориаз... Хорошо лечатся все виды бесплодия, кисты, хронические воспаления придатков, эндометриозы, гормональные нарушения, осложнения в климактерическом периоде, мастопатии. У мужчин поддаются лечению опухоли предстательной железы, простатиты, импотенция, бесплодие. Возможно лечение алкоголизма и наркомании с помощью пиявок. Восстанавливая с помощью пиявок местный иммунитет в области малого таза, удается излечивать хронические воспаления, вызванные хламидиями, гарднереллами, уреа- и микоплазмами, цитомегаловирусом – в среднем за две недели на фоне микродоз антибиотиков.

Не стоит упускать из вида и вопросы профилактики, ведь гирудотерапия показана не только больным, но и здоровым людям. Биологически активные вещества, содержащиеся в слюне пиявок, обладают разными замечательными свойствами - прежде всего, противовоспалительными, антибактериальными, кровоочистительными. Кроме того, они укрепляют стенки сосудов, улучшают обмен веществ, повышают иммунитет и жировой обмен, снижают содержание сахара в крови, а также воздействуют на костный мозг, стимулируя выработку новых кровяных клеток.

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