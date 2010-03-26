Быстрая езда - лекарство для мужчин?

Многие мужчины любят погонять. А если характеристики железного коня хоть как-то приближены к гоночному болиду, то езда становится настоящим праздником. Однако различные общественные институты и организации по охране жизни постоянно напоминают: скоростная езда опасна. Теперь же у мужчин есть что им ответить.

Группа канадских ученых установила: быстрая езда за рулем автомобиля позитивно сказывается на здоровье современного мужчины, вызывая в его организме повышение уровня гормона тестостерона.

Во время скоростного движения за рулем мощной и маневренной машины у водителя происходит значительный рост уровня этого гормона, обладающего способностью снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. А еще тестостерон предупреждает диабет и не допускает развития депрессии.

Стоит сказать, что выработка этого гормона всегда активизировалось у мужчин в минуты опасности или при неожиданном повороте событий, который требовал проявить свои самые мужественные стороны. Поэтому, скоростная езда, по мнению специалистов, особенно полезна для мужчин среднего и старшего возраста. Это позволяет им поддерживать высокий уровень тестостерона и, тем самым, увеличивать продолжительность своей жизни.

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