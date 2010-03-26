Луганщина: от отравления суррогатом алкоголя погибли трое людей

В селе Красная Поляна Антрацитовского района Луганской области отравились суррогатом алкоголя четверо людей. Из них две женщины 1968 и в 1980 гг. рождения и мужчина 1974 г. р. скончались. Еще один мужчина, 1953 г. р., госпитализирован в неврологическое отделение районной больнице с диагнозом “алкогольная энцефалопатия”.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области, погибшие злоупотребляли алкогольными напитками.