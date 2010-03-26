Куркума оздоравливает печень

Куркумин, один из основных компонентов индийской пряности куркумы, похоже, способен отсрочить повреждение печени, приводящее к циррозу. К такому выводу пришли исследователи в предварительных экспериментах, результаты которых опубликованы в журнале «Gut».

Куркумин, придающий куркуме характерный желтый цвет, уже давно используется в индийской аюрведической медицине для лечения широкого спектра желудочно-кишечных расстройств.

Более ранние исследования показали, что куркумин обладает противовоспалительными свойствами, а также свойствами антиоксиданта, что может быть полезным в борьбе с недугами.

Исследователи решили узнать, может ли куркумин отсрочить повреждения от прогрессирующих воспалительных процессов в печени, включая первичный склерозирующий холангит и первичный биллиарный цирроз.

Оба этих состояния, которые могут вызываться генетическими факторами или аутоиммунными заболеваниями, приводят воспалению, шрамированию и блокировке желчных протоков. Это, в свою очередь, приводит к обширным повреждениям тканей и бесповоротному, и смертельному, циррозу печени.

Команда исследователей проанализировала ткани и образцы крови мышей с хроническим воспалением печени до и после добавления в их диету куркумина на 4 и 8 недель.

Результаты затем сравнили с соответствующими образцами контрольной группы мышей с теми же заболеваниями, но не получавшей добавок куркумина.

Результаты показали, что добавление куркумина в пищу значительно снижало блокировку желчных протоков, уменьшало повреждения гепатоцитов (клеток печени) и шрамирование (фиброз) путем взаимодействия с несколькими химическими сигнальными путями, задействованными в воспалительном процессе.

Эти эффекты были заметны в обоих тестах через 4 и 8 недель. У мышей с обычной диетой подобных эффектов не отмечалось.

Авторы отмечают, что современное лечение воспалительных заболеваний печени включает в себя применение урсодезоксихолевой кислоты, долговременные эффекты применения которой пока недостаточно изучены, или же, как альтернативу, пересадку печени.

Куркумин это натуральный продукт, который, судя по всему, влияет сразу на несколько частей воспалительного процесса и может оказаться довольно полезным в будущем.

newsland.ru