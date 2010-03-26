Производителям "крабовых палочек" запретят изображать на них крабов

Новый технический регламент, касающийся маркировки пищевой продукции в России, запретит изображать на "крабовых палочках" крабов, а на чипсах - сметану, сыр, бекон и икру, пишет "Российская газета". Второе чтение законопроекта о техрегламенте в Госдуме намечено на апрель.

По словам председателя комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгения Федорова, в новом техрегламенте предусмотрено, что на упаковке того или иного товара нельзя будет размещать изображения продуктов, которые в него не входят. Федоров пояснил, что такая маркировка защитит права потребителей и оградит их от недоброкачественной продукции.

В техрегламенте на маркировку также указано требование к производителям избегать определений "низкокалорийный" или "источник витаминов", если продукт не соответствует требованиям диетологов. Кроме того, надписи на упаковке должны быть контрастными и хорошо читаться.

Между тем, в Международной конфедерации обществ потребителей считают, что новый техрегламент для России - "откат в прошлое". По словам президента конфедерации Дмитрия Янина, документ "соответствует уровню законодательства США сорокалетней давности". Так, в документе нет требования указывать на этикетке содержание сахара, соли, жиров, то есть тех ингредиентов, потребление которых человек должен ограничивать.

Напомним, летом текущего года в России прекратит существование система советских стандартов - ГОСТов. Они будут заменены отечественными техрегламентами. Кроме того, если в РФ не будет принят техрегламент в какой-либо сфере, российское правительство будет иметь право ввести в качестве альтернативы требования техрегламентов стран Таможенного союза, а также норм и правил ЕС.

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