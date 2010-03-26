В Киеве откроют "окна жизни" для брошенных детей

К концу года в Киеве появятся «Окна жизни» — специальные ниши при больницах и монастырях, где нерадивые родители смогут оставить младенцев, с которыми они хотят расстаться.

«В Киеве каждый год регистрируется 25—30 подброшенных детей, — рассказал нам замначальника киевского главка здравоохранения Владимир Загородний. — Их оставляют в парках, подъездах, супермаркетах, на мусорниках... Мы облегчаем судьбу таких младенцев. Ведь не всех подкидышей удается спасти из-за того, что не получается их вовремя обнаружить. «Окна» будут с подогревом. В первую очередь, они появятся в детских клиниках. Возможно, в больницах №6 и №10, многопрофильных лечебницах Соломенского района».

Устройство будет работать по такой схеме: когда в «окне» появится ребенок, тут же сработает датчик, сигнал поступит на пульт дежурной медсестре. Забрав ребенка, врач вызовет милицию, чтобы оформить поступление подкидыша. «Но слежки за тем, кто оставил ребенка, не будет», — говорит Загородний. Правда, по закону, родителям, бросившим ребенка, грозит до двух лет лишения свободы.

Медики говорят, что подобные «окна» бесспорно хороши для младенцев, но в них может таиться и потенциальная опасность. «Мамаша, которая сомневается — бросать ребенка или нет — при виде уютного «окна» может решиться на такой шаг. Но то, что у младенцев появится больше шансов выжить, — это факт», — рассказали нам врачи. Украсть оставленного в «окне» младенца, скажем, уличным попрошайкам, будет невозможно — ребенка сразу будут забирать врачи.

ЛЬВОВ. Во Львове уже работают два анонимных «пункта приема» грудничков от матерей-кукушек — при роддоме на улице Вашингтона и госпитале им. Шептицкого. Это совместный проект врачей этих больниц и нардепа от ПР, львовянина Петра Писарчука, профинансировавшего его. Одно «Окно жизни» открылось почти год назад, а второе — в декабре 2009-го. За это время «сдали» только одного малыша, мальчика. Из больницы ребенка передают в детдом. Два месяца после этого малыша нельзя усыновить — родня все еще может одуматься и забрать его. Единственного подкидыша усыновили спустя четыре месяца и назвали Павликом. Информацию об «Окнах жизни» распространили в вузах, общежитиях, женских консультациях. Но во Львове продолжают находить малышей на мусорниках. В милиции объясняют это боязнью матерей быть пойманными и наказанными, хотя пункты и анонимные.

По стране в прошлом году 77 матерей бросили своих деток, которым не исполнилось и года, сообщила нам замминистра по делам семьи и молодежи Людмила Волынец.

2 ГОДА ДЛЯ «КУКУШЕК». В прошлом году 77 матерей бросили на произвол судьбы своих деток, которым не исполнилось и года, сообщила нам замминистра по делам семьи и молодежи Людмила Волынец. Приблизительно столько же их было и в 2008-м. Если такую «кукушку» поймают, ей может грозить срок до двух лет тюрьмы.

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