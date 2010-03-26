В Чернигове 22-летний парень спас трех человек, провалившихся под лед на Десне.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Черниговской области.

Двое женщин и двое мужчин отдыхали на берегу Десны вблизи пешеходного моста. После употребления спиртных напитков 38-летний мужчина пошел через реку по льду, и метрах в 15 от берега провалился в воду. Ухватившись за лед, мужчина стал звать на помощь. Компания бросилась его спасать, но хрупкий лед не выдержал, и люди тоже оказались в ледяной воде.

В это время неподалеку на берегу прогуливался с девушкой 22-летний парень. Услышав крики о помощи, он не растерялся и побежал к месту происшествия. С помощью палки он друг за другом вытащил на лед двух женщин и мужчину, и вызвал автомобиль скорой помощи.

Еще один мужчина, возраст и фамилия которого сейчас устанавливаются, утонул, его унесло под лед течением. 40-летнюю женщину и 38-летнего мужчину с переохлаждением забрала скорая. Еще одна участница события отказалась от госпитализации.