В Донецкой области возник пожар в пригородном поезде.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, пожар возник 24 марта, в 08.38, в пригородном дизель-поезде № 6363 «Попасное - Северск».

В состав поезда входили два дизель-поезда и один прицепной вагон. Загорание возникло во время следования состава, между прицепным и главным вагонами. После остановки поезда восемь пассажиров самостоятельно покинули вагон, не дожидаясь прибытия подразделений МЧС. Никто из пассажиров не пострадал.

Вследствие пожара огнем повреждена внутренняя часть дизель–поезда (обшивка вагона площадью 25 кв. м, 20 пассажирских сидений, 12 окон), с наружной стороны вагонов огнем повреждена краска. В прицепном вагоне пожаром повреждено 3 кв. м перекрытия в тамбуре.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Пожар не повлиял на график движения других поездов, уточнили в облуправлении МЧС.