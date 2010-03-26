Чем опасен стресс во время беременности

Стресс во время беременности повышает риск развития астмы у ребёнка, по данным американского исследования Женской больницы Бригама и Гарвардской медицинской школы в Бостоне. Врачи проанализировали различия иммунной функции маркеров в крови пуповины у младенцев, родившихся у матерей, часто испытывающих сильное эмоциональное напряжение /20% участниц имели очень низкий уровень материального дохода/, и у женщин без подобного негативного опыта.

В общей сложности 557 семей ответили на подробные вопросы о различных стрессовых ситуациях в своей жизни, в домашних условиях, в том числе об опыте насилия в семье, об их финансовом положении и об уровне преступности в районе проживания. Пуповинная кровь новорожденных была взята для анализа, а изолированные иммунные клетки были стимулированы с помощью таких аллергенов, как пыль, вирусы и бактерии. Затем учёные рассмотрели производство различных цитокинов в организме в качестве показателя реакции детского иммунитета на условия окружающей среды. Оказалось, что характер воспалительных цитокинов отличался в зависимости от уровня стресса, испытанного беременной женщиной.

Медики заключили, что иммунная система ребёнка, рождённого от матери, которая во время беременности пережила стресс, с первых дней жизни начинает иначе реагировать на аллергены и подвергает малыша увеличенному риску развития астмы. Пренатальный стресс может усилить ответ организма новорожденных к дыхательным антигенам, особенно к тем, с которыми ребёнок может столкнуться, ещё находясь в материнской утробе: например, обыкновенные пылевые клещи.

Роль стресса в развитии врождённой астмы пока ещё плохо понята, однако аллергологи предполагают, что стресс участвует в формировании иммунной реакции у детей.

ami-tass.ru