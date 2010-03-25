В Киеве будет городской центр экстренной медпомощи

Киевсовет поддержал инициативу столичной горгосадминистрации о создании Киевского городского центра экстренной медицинской помощи службы медицины катастроф.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 98 из 114 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Центр будет функционировать по адресу: улица Ямская, 43. В настоящее время там располагается городская станция скорой медпомощи и медицины катастроф. Центру выделено около 600 квадратных метров площади.

Новый центр будет отнесен к сфере управления Главного управления здравоохранения и медицинского обеспечения КГГА.

Депутаты также утвердили устав новосозданного центра, в котором отмечается, что он, в частности, будет заниматься организацией оказания экстренной медицинской помощи лицам, которые охраняются государством.

Также центр будет организовывать и выполнять медицинские мероприятия при проведении антитеррористических операций; срочно будет реагировать на чрезвычайные ситуации собственными медицинскими подразделениями; будет осуществлять медицинскую практику путем оказания экстренной медпомощи и выполнения функций территориального узла управления здравоохранения в информационно-аналитической системе по чрезвычайным ситуациям и тому подобное.