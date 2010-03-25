Киев: отменили решение о приватизации детсада «Орлятко»

Киевский городской совет отменил свое предыдущее решение о приватизации помещения детсада «Орлятко», расположенного в Аскольдовом переулке, 5.

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято при поддержке 104 из 113 присутствующих в зале депутатов Киевсовета.

Таким образом депутаты удовлетворили протест прокуратуры Киева на решение о приватизации помещения отмеченного дошкольного заведения и внесли соответствующие изменения в Программу приватизации коммунального имущества территориальной общины города на 2007-2010 годы.

Как сообщал УНИАН, помещение в Киеве по адресу: Аскольдов переулок, 5, было включено в список объектов приватизации как нежилое помещение 17 сентября 2009 года.

Между тем прокуратура Киева выяснила во время проверки, что нежилым помещением оказалось дошкольное заведение №1 (детский сад «Орлятко»), который находится на государственном учете как только что выявленный объект культурного наследия.

Поэтому прокуратура столицы 24 февраля 2010 года опротестовала решение Киевсовета о приватизации и продаже помещения детского сада «Орлятко».

***Этот детсад был построен в 1939 году по проекту известного архитектора Иосифа Каракиса. За эту работу он получил Государственную премию СССР.