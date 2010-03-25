В Украине состоится акция «Здоровое зрение»

В Украине при поддержке Министерства здравоохранения начинается социальная программа «Здоровое зрение», которую планируется реализовать в 182-х учебных заведениях 22 украинских городов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

В соответствии с официальной статистикой, в Украине около 80% школьников имеют проблемы со зрением.

Уже второй год подряд в областях Украины проводится программа «Здоровое зрение» для школьников. Эта социальная программа направлена на поддержку здорового зрения у детей и ставит целью сформировать культуру профилактики сохранения зрения среди школьников и учащихся.

С учениками будут работать врачи-офтальмологи, которые будут проводить уроки гимнастики для глаз и будут рассказывать о необходимых мерах по поддержке или улучшению зрения.

Каждый кабинет в школах обустраивается таблицами по проверке зрения и упражнениями для глаз, а дети получат книги с подробными рекомендациями о поддержке здорового зрения, которые в дальнейшем они смогут использовать при занятиях дома с родителями.

Социальная акция "Здоровое зрение" будет проводиться под патронатом Министерства здравоохранения Украины и при поддержке местных органов здравоохранения, а также ОАО "Укроптика".

Впервые проект был проведен в 2009 году. Мероприятие охватило 175 учебных заведений и свыше 118 тысяч школьников.