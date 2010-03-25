В Киевской области провалились под лед трое детей
11:42, 25 марта 2010Страна
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Ищут третьи сутки
В Вышгородском районе Киевской области на реке Десна третьи сутки продолжаются поиски тел трех детей (1997, 1998 и 1999 г.р.), которые провалились под лед и утонули.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Поисковые работы осложняются сильным течением реки и наличием льда.
В поисках задействованы подразделения МЧС, работники МВД и местные жители. Координацию работ осуществляет Государственная специальная аварийно-спасательная служба на водных объектах МЧС.
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