Чем полезна пчелиная "жалотерапия"?

Пчелиная терапия, в которой живых насекомых помещают на определенные места человеческого тела, впервые упоминается в письменных источниках еще три тысячи лет назад. Но только в 2007 году Поднебесная впервые официально легализировала этот специфический метод, как один из видов терапии китайской народной медицины.

Принцип действия у этого метода во многом схож с иглоукалыванием. Только вместо игл используются жала насекомых, а решающую роль в терапии играет пчелиный яд. Таким образом "жалотерапия" совмещает в себе акупунктурный способ воздействия на ключевые точки человеческого организма и метод инъекции.

Сами пчелы, используемые при "жалотерапии", представляют собой гибрид нескольких видов, которых специально разводят для этих целей в этой клинике на северо-востоке Пекина. По словам врачей, именно этот селекционный вид насекомых подходит для подобных процедур, потому как имеет идеальное соотношение длины жала с количеством содержащегося в нем яда.

В процессе самой терапии, врач извлекает пчел из улья специальным пинцетом, после чего помещает их на определенные участки тела пациента. Насекомое инстинктивно кусает больного, после чего умирает. Пчелиное жало остается в теле человека еще несколько часов, в течение которых самочувствие пациентов заметно улучшается. Врач в каждом конкретном случае сам определяет, сколько пчел необходимо использовать, и как долго жалу необходимо находиться в теле человека. В клинике бывали и такие случаи, что их клиентам назначалось до ста укусов за один сеанс терапии, хотя обычно доктора не используют более пяти-шести пчел.

В будние дни в эту клинику обращается около 30 человек, когда как на выходных это число может возрастать и до 50 желающих ощутить на себе "пчелиную жалотерапию". Доктора уже всерьез раздумывают над тем, чтобы в будущем году расширить свою клинику. Многие люди даже проделывают не одну сотню километров пути, чтобы из отдаленных уголков Поднебесной добраться до Пекина и опробовать на себе это чудо-средство. Ведь сеанс "жалотерапии" стоит всего 120 юаней /18 долларов/, что намного дешевле услуг ортодоксальной медицины.

Список недугов, от которых маленькие медоносцы помогают избавиться не ограничивается артритом и ревматизмом. Многие пациенты, страдающие от сахарного диабета, чувствуют себя намного лучше после "волшебной процедуры", а количество приступов у них резко сокращается. По данным клиники, свыше 90% людей, обратившихся к ним за помощью, действительно почувствовали себя намного лучше после сеансов "пчелиной жалотерапии". Несмотря на то, что данный метод не является безболезненным, многие люди пользуются им на протяжении долгого времени. Пускай "жалотерапия" полностью не излечивает сложные ревматоидные заболевания, но она приносит значительное облегчение на длительный срок, позволяя людям с больными суставами и другими заболеваниями почувствовать себя здоровыми.

ami-tass.ru