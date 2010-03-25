Самое универсальное и вкусное лекарство

Продукт, который раньше считался вредным, признан одним из самых эффективных лекарств от многих болезней. К такому выводу пришли представители Имперского колледжа Лондона.

Специалисты проанализировали данные многочисленных исследований, проведенных учеными из разных стран мира, и назвали шоколад суперпродуктом. В этом лакомстве столько полезных веществ, что его по праву можно считать лекарством.

Так, шоколад содержит большое количество антиоксидантов, которые помогают выводить вредные вещества из организма. В Медицинской школе при Университете Ганы долгое время в качестве лекарства при гипертонии и диабете назначался какао-порошок.

Врачи из Лондонской офтальмологической клиники рекомендуют своим пациентам перед операцией съедать столько шоколада, сколько они могут. По словам медиков, после этого пациенты гораздо меньше нервничают, чем после принятия успокаивающих препаратов.

Недавно также было доказано, что шоколад можно использовать при кашле как отхаркивающее средство.

health.passion.ru