Борьба с туберкулезом продолжается. Hовые подходы для ускорения прогресса

24 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом - ежегодный профессиональный праздник врачей-фтизиатров. В этот день 128 лет назад /1882/ немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии микробактерии /возбудителя/ туберкулеза. Через 110 лет, в 1993 году, Всемирной организацией здравоохранения /ВОЗ/ туберкулез был объявлен национальным бедствием, а 24 марта - Всемирным днем борьбы с этим страшным заболеванием.

В этом году темой Всемирного дня борьбы с туберкулезом выбрана инновационная деятельность. Лозунг дня «Борьба с туберкулезом продолжается. Используйте новые подходы для ускорения прогресса» отражает эту тему через простую, гибкую и легко переводимую фразу.

Целью Всемирного дня является повышение осведомленности о глобальной эпидемии туберкулеза /ТБ/ и усилиях по ликвидации этой болезни. В настоящее время одна треть мирового населения инфицирована ТБ. Партнерство «Остановить ТБ», сеть организаций и стран, борющихся против ТБ, проводит этот День с целью привлечения внимания к масштабам этой болезни и способам ее профилактики и лечения. ВОЗ работает над значительным уменьшением бремени этого заболевания и двукратным сокращением к 2015 году смертности от ТБ и его распространенности путем проведения стратегии «Остановить ТБ» и поддержки Глобального плана по борьбе с ТБ.

Нынешний год знаменует прохождение половины пути в осуществлении Глобального плана «Остановить туберкулез» /2006-2015 гг./. Сегодня как никогда ясно, что для достижения своих целей, мы должны наращивать усилия и продолжать поиски новых и инновационных методов остановить туберкулез. Мы добились существенного прогресса, однако фактические данные указывают на срочную необходимость делать больше, делать это лучше и быстрее. Тема инновации созвучна потребности продвигаться вперед по-новому, отмечают представители партнерства «Остановить ТБ».

После десятилетий пассивности в последние несколько лет были достигнуты важные успехи в научных исследованиях в области туберкулеза, но для получения с помощью научных открытий новых и более качественных лекарств, диагностических средств и вакцин необходимы дополнительные ресурсы. Для этого следует изучать пути повышения доступности и эффективности противотуберкулезных услуг. Глобальным планом предусматривается выделение на противотуберкулезные исследования в 2010 году 1,1 млрд. долл., однако дефицит финансирования составляет 0,6 млрд. долл. От туберкулеза ежегодно умирают почти два миллиона человек, и исследования в области туберкулеза не могут ждать, напоминает ВОЗ.

Несмотря на то, что с 2004 года доля мирового населения, заболевающего туберкулезом, ежегодно сокращается, и показатели смертности снижаются, при этом во всем мире один из трех заболевших туберкулезом лишен доступа к своевременной постановке точного диагноза и к эффективному лечению. Эти данные говорят о необходимости новаторских методов охвата этих людей, чтобы все больные имели доступ к противотуберкулезной медпомощи.

По данным партнерства «Остановить ТБ», вместе взятые страны мира столкнутся в этом году с дефицитом финансирования реализации в полном объеме Глобального плана в размере 2,4 млрд. долл. В период 2011-2016 гг. нехватка средств, в том числе для удовлетворения потребностей в области научных исследований и разработок, составит по оценкам специалистов 23,8 млрд. долл. Именно поэтому, чтобы остановить туберкулез, необходимо найти новые и инновационные пути максимизации ресурсов на всех уровнях.

В центре внимания кампании этого года будут отдельные люди из всех стран мира, которые нашли новые пути остановить туберкулез и могут служить примером для других. Идея состоит в том, чтобы выразить признание тем, кто ввел в практику разнообразные нововведения в борьбе с туберкулезом.

Согласно определению ВОЗ, туберкулез - передающаяся воздушно-капельным путем инфекционная болезнь, которую можно предотвратить и лечить. Люди с ТБ бактериями в легких могут при кашле инфицировать других людей. При раннем выявлении этого недуга и прохождении полного курса лечения больные люди быстро становятся незаразными и в конечном итоге излечиваются. Основными проблемами являются ТБ с множественной лекарственной устойчивостью /МЛУ-ТБ/, ТБ с широкой лекарственной устойчивостью /ШЛУ-ТБ/, ВИЧ-ассоциированный ТБ и слабые системы здравоохранения.

По оценкам ВОЗ, треть населения земного шара инфицирована ТБ. При этом в 2006 году в мире было зарегистрировано 9,2 млн новых случаев заболевания туберкулезом и 1,7 млн смертельных исходов, связанных с этой болезнью.

Показатели заболеваемости туберкулезом в Украине в последние годы снизились. Директор Национального института пульмонологии и фтизиатрии им. Ф.Г. Яновского АМН Украины, главный пульмонолог и фтизиатр Министерства здравоохранения, академик Юрий ФЕЩЕНКО, отмечает, что в 2006-2009 годах отмечается положительная динамика в процессах заболеваемости и смертности от туберкулеза. Это - динамика, и пока нельзя говорить о прекращении эпидемии. Лишь о четкой тенденции, что ситуация под контролем. По его словам, в 2000 году, по сравнению с 2008, показатели смертности снизились на 20%.

Ю.ФЕЩЕНКО обращает внимание на прямую взаимосвязь наличия или отсутствия финансирования туберкулезных мероприятий.

“Еще в 1993 году специалисты предупреждали, что недопустимо безразличное отношение государства к проблеме туберкулеза. Однако никаких мер от соответствующих органов власти не было. И уже с 1995 года мы говорим об эпидемии туберкулеза – один и более процент жителей нашей страны заболело этим заболеванием”, – сказал Ю.ФЕЩЕНКО.

Он напомнил, что лишь с 2000 года началось незначительное финансирование противотуберкулезной службы, когда была проведена первая централизованная закупка противотуберкулезных препаратов.

Академик также подчеркнул, что если больного туберкулезом не лечить в полном объеме, развивается химиорезистентный туберкулез (форма туберкулеза, вызванная микобактериями, стойкими ко всем известным противотуберкулезным лекарствам).

“Общеизвестно, что впервые заболевший туберкулезом должен получать обязательно сразу 4-5 препаратов первого ряда. И это не прихоть врачей и кого-то еще, это требование текущего момента. Если не лечить больного туберкулезом мы получим у него химиорезистентный туберкулез”, – отметил Ю.ФЕЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Глобальный фонд выделил Украине грант на борьбу с эпидемией туберкулеза на сумму 100 млн. долл. Основным реципиентом стал Благотворительный фонд “Развитие Украины”, который уже несколько лет реализует собственную программу «Остановим туберкулез».

По словам председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, на сегодня 500 тысяч украинцев находятся на диспансерном учете по поводу туберкулезного заболевания, из них 90 тысяч - с открытой формой, наша страна занимает первое место в Европе по количеству химиорезистентных форм туберкулеза.

По мнению Т.БАХТЕЕВОЙ, борьба с туберкулезом в Украине остается неэффективной потому, что программа борьбы с этой инфекционной болезнью финансируется крайне недостаточно.

«На 2010 год в бюджете, который еще и не принят, заложено лишь 150 млн. грн. при необходимых 446 млн. грн. Противотуберкулезные диспансеры находятся в ужасном состоянии. За все годы независимости Украины ни разу централизовано не закупалось оборудование, лабораторные аппараты нужно давно все списать», - отметила глава комитета ВР.

Директор фонда Ахметова Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ подчеркивает, что видит главную задачу в построении проекта так, чтобы выделенные Глобальным фондом деньги работали на людей, на решение проблемы.

«Это хороший шанс, чтобы победить эпидемию туберкулеза. А именно такая задача поставлена перед фондом «Развитие Украины» его президентом», - подчеркнул А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он подчеркнул, что стоит задача, чтобы международные средства работали эффективно, а это задача значительно сложнее.

«Нужно выстраивать, принимать решения, в том числе и политические. Уже на этом этапе переговоров с Глобальным фондом, страна должна доказать, что система закупок по лекарственным препаратам эффективна», - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он также акцентировал, что 100 млн. долл. Глобального фонда не решат всех проблем с эпидемией туберкулеза, поэтому государственное финансирование должно выделятся в полном объеме и тратиться эффективно.

Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Миссия фонда - создание фундамента для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры. Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь. Президент фонда – народный депутат Украины, бизнесмен Р.АХМЕТОВ.