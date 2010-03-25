Хмельницким школьникам перенесли и сократили каникулы
08:57, 25 марта 2010Страна
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29 марта - 5 апреля
Каникулы для хмельницких школьников начнутся 29 марта и продлятся до 5 апреля.
Об этом УНИАН сообщил начальник городского Управления образования Юрий КУРМАНСКИЙ. (В прошлые годы каникулы начинались в третьей декаде марта, а в начале апреля ученики возвращались к занятиям – УНИАН.)
По его словам, это связано с тем, что школьники дважды побывали на каникулах из-за эпидемии гриппа.
“Мы немного сократили срок каникул, а не отменили, и использовали то, что в этом году пасхальные праздники выпали на начало апреля. Пусть дети отдыхают. Учебные программы будут выполнены”, - заверил Ю.КУРМАНСКИЙ.
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