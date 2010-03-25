Чем полезен холодный душ

Все знают, что холодный душ и другие закаливающие процедуры полезны для здоровья, но что именно происходит в процессе закаливания, знают не многие.

Холодный душ увеличивает уровень глутатиона - одного из самых сильных антиоксидантов организма. Фактически, многие из потребляемых нами антиоксидантов помогают в производстве глутатиона.

Организм может производить глутатион из других питательных веществ, но когда мы принимаем глутатион в таблетках, тело просто не может его усвоить в полной мере. Однако, исследование с участием зимних пловцов показало, что пребывание в холодной воде поднимает уровень глутатиона.

В этом исследовании велось наблюдение за десятью здоровыми людьми, которые регулярно плавали в холодной воде, после чего их уровни глутатиона сравнили с обычными пловцами. Было установлено, что сразу же после купания в холодной воде у пловцов был повышен уровень окисленного глутатиона.

Что же это означает? Окисление - это процесс, в котором клетка теряет электрон, что повреждает ее. Антиоксиданты жертвуют своими собственными электронами на благо клеток. Поэтому, хотя сразу же после холодного душа антиоксидант глутатион становится «окисленным», когда организм возвращается в исходное состояние, его защитная форма будет более сильной, чем она была до этого.

Этот процесс аналогичен физическим упражнениям; ваши мускулы будут слабыми после тренировки, однако они станут сильнее, когда вы восстановитесь.

Согласно ученым: «Это можно рассматривать в качестве адаптации к повторному окислительному напряжению, и постулируется как механизм для закалки тела. Закаливание - это воздействие естественного, например, температурного импульса, что приводит к увеличенной устойчивости, например, к болезням. Повторное воздействие краткосрочным интенсивным температурным импульсам часто применяется в гидротерапии, которая используется в медицине для физической закалки».

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