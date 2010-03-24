В Житомирской области потопа не будет

Угрозы подтапливания во время весеннего наводнения в Житомирской области нет.

Об этом на заседании комиссии по вопросам ледохода сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации Владимир ДЕБОЙ.

По его данным, «вода в реках еще не достигла критических пределов». «Вода уже пошла, но она не такого обвального масштаба», - сказал В.ДЕБОЙ и добавил, что у жителей области нет оснований для волнения.

«В области отслеживаются и контролируются объекты, которые могут вызвать чрезвычайные ситуации», - отметил заместитель председателя Житомирской ОГА.

В.ДЕБОЙ заверил, что "проблем с обеспечением населения энергетическими ресурсами не будет, поскольку проводятся все предупредительные работы".

Он рассказал, что до критического уровня воды в Житомире еще 3 м 80 см, а с начала паводка вода поднялась на 80 см. "Власти координируют всю эту работу, в настоящее время нами мониторится уровень поднятия воды во всех реках области и в случае необходимости принимаются оперативные меры», - добавил он.