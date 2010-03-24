Задержан чиновник, который получил взятку за усыновление ребенка

В городе Ирпень Киевской области сотрудники СБУ и местной милиции задержали за взятку сотрудника службы по делам детей Ирпенского городского совета.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, 38-летний чиновник горсовета получил взятку в размере 5 тыс. грн. за ускорение и содействие в подготовке документов на усыновление.

Сейчас взяточник находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту взяточничества. Уголовным кодексом Украины за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет с лишением права занимать соответствующую должность сроком до трех лет.