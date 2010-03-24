На Херсонщине во время пожара спасли 5-месячного ребенка

В городе Новая Каховка Херсонской области бойцы МЧС из задымленной квартиры спасли троих взрослых и маленького мальчика.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Херсонской области.

Согласно сообщению, около 14.00 23 марта в МЧС поступила информация о сильном задымлении в жилом доме и о вероятном поджоге подвала.

Спасатели МЧС потушили горящий мусор в подвале и вывели людей из квартиры на третьем этаже. Квартира была сильно задымлена и люди уже не могли выйти из нее.

Мальчик (родился в ноябре прошлого года) единственный из четверых спасенных получил легкое отравление дымом и был госпитализирован.

Как предполагают в МЧС, пожар в подвале могли устроить лица без определенного места жительства.