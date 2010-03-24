Киевлянка умерла от укола лидокаина на приеме у гинеколога

В столичной поликлинике Деснянского района во время приема у гинеколога умерла 27-летняя женщина. После введения обезболивающего пациентка в судорогах скончалась на глазах медиков, которые оказались не готовы к чрезвычайной ситуации.

У пострадавшей остался муж Дмитрий и двое детей: двухлетний Матвей и трехлетняя Ульяна. Обычная инъекция лидокаина, обезболивающего, перед рядовой операцией стала смертельной для 27-летний женщины. По словам мужа умершей, врачи были не готовы спасать человека.

Дмитрий убежден, смерть Натальи - на совести врачей. Он подозревает, медики не проверили препарат на аллергическую реакцию и укололи слишком большую дозу.

Информацию о трагедии тщательно скрывают. Врач, который провел инъекцию - на больничном.

Людмила Кирильчук, главврач поликлиники Деснянского района заявила, что находилась в кабинете во время несчастного случая.

«Всю информацию получайте из КГГА. А врач? Врач сейчас в стационаре он не может с вами поговорить», - сказала она.

Киевские чиновники подробностей трагедии не разглашают. Специально созданная комиссия ждет выводов медэкспертизы. По факту смерти правоохранители возбудили уголовное дело.

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