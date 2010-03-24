Где в Киеве бесплатно и анонимно проверить легкие

25 марта, в Киеве, в 11:00, на Майдане Независимости стартует акция по бесплатному

флюорографическому обследованию. Акцию проводит фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в партнерстве с КГГА с целью улучшить уровень выявления туберкулёза, а также повысить информированность населения о проблеме туберкулёза.

Современный флюоромобиль будет работать в Киеве с 25 марта по 30 апреля вместе с командой профессиональных врачей-рентгенологов в местах наибольшего скопления людей. В течение этого периода каждый желающий сможет бесплатно сделать флюорографию, получить снимок и рекомендации врача.

График работы

(будние и выходные дни с 09:00 - 19:00, перерыв - 14:00-15:00; понедельник - выходной)

25-28 марта - Майдан Независимости

30 марта-1апреля - КПИ (рядом со Студенческой поликлиникой)

2 апреля - Дарницкий вокзал

6-7 апреля - ст. м. Святошино

8-9 апреля - ст. м. Лукьяновка

10-11 апреля - рынок Троещина

13-15 апреля - ст. м. Лыбидская

16-18 апреля - ст. м. Контрактовая площадь

20-22 апреля - ул. Печенежская, 16 (Татарка)

23-25 апреля - ул. Петра Запорожца, 26

27-28 апреля - ст. м. Лесная

29-30 апреля - Дарницкий вокзал

Ждем Вас завтра в 11:00! Пройдите обследование вместе с нами!

По вопросам, где нас найти, обращайтесь по номеру – 050 474 34 42