Где в Киеве бесплатно и анонимно проверить легкие
Стартует акция
25 марта, в Киеве, в 11:00, на Майдане Независимости стартует акция по бесплатному
флюорографическому обследованию. Акцию проводит фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в партнерстве с КГГА с целью улучшить уровень выявления туберкулёза, а также повысить информированность населения о проблеме туберкулёза.
Современный флюоромобиль будет работать в Киеве с 25 марта по 30 апреля вместе с командой профессиональных врачей-рентгенологов в местах наибольшего скопления людей. В течение этого периода каждый желающий сможет бесплатно сделать флюорографию, получить снимок и рекомендации врача.
График работы
(будние и выходные дни с 09:00 - 19:00, перерыв - 14:00-15:00; понедельник - выходной)
25-28 марта - Майдан Независимости
30 марта-1апреля - КПИ (рядом со Студенческой поликлиникой)
2 апреля - Дарницкий вокзал
6-7 апреля - ст. м. Святошино
8-9 апреля - ст. м. Лукьяновка
10-11 апреля - рынок Троещина
13-15 апреля - ст. м. Лыбидская
16-18 апреля - ст. м. Контрактовая площадь
20-22 апреля - ул. Печенежская, 16 (Татарка)
23-25 апреля - ул. Петра Запорожца, 26
27-28 апреля - ст. м. Лесная
29-30 апреля - Дарницкий вокзал
Ждем Вас завтра в 11:00! Пройдите обследование вместе с нами!
По вопросам, где нас найти, обращайтесь по номеру – 050 474 34 42