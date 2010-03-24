Практически каждый второй мотоциклист в Николаеве садится за руль пьяным.

К такому выводу пришли сотрудники Госавтоинспекции Николаевской области во время операции «Мотоциклист», которая проводится в эти дни, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления Госавтоинспекции.

В частности, за 22 дня проведения операции постовые ГАИ выявили более 700 нарушений Правил дорожного движения водителями мототранспорта, причем больше 350 нарушителей находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

С наступлением теплой погоды на улицах появилось много мототранспорта - мопедов, скутеров, мотоциклов - вполне доступных по цене, чем и объясняют правоохранители их массовость. Вместе с количеством компактных машин на дорогах увеличивается и количество правонарушений. Сначала нынешнего года в области зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия с участием мотоциклистов, в которых травмы получили двое людей.