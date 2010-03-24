В больнице скорой помощи в Киеве - нарушений на более 700 тыс грн

В Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи КРУ выявило нарушений на сумму более 700 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Контрольно-ревизионного управления в г. Киеве, ведомство провело ревизию финансово-хозяйственной деятельности столичной больницы быстрой медпомощи за период с 1 сентября 2007 по 1 января 2010 года. Общая сумма выявленных нарушений составляет 718,87 тыс. гривен.

По результатам ревизии составлены 4 протокола об административных правонарушениях по статьей 164-2 КУпАП. Руководству больницы направлены требования по полному устранению выявленных ревизией нарушений и привлечению виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Материалы ревизии финансово-хозяйственной деятельности больницы направлены в прокуратуру Деснянского района г. Киева.