У двух братьев из США одновременно случился инфаркт

У двух братьев-американцев одновременно случился инфаркт, осложнившийся остановкой сердца, сообщает AP.

Как следует из сообщения, житель города Поплар-Блафф в штате Миссури Крокет Лэйси (Crocket Lacy) 3 марта позвонил своему 48-летнему брату Ронни (Ronnie Lacy) и сказал, что плохо себя чувствует.

Брат вскоре прибыл и обнаружил, что у Крокета Лэйси случился сердечный приступ. Ронни Лэйси вызвал бригаду скорой помощи и, обеспокоенный состоянием брата, поехал в местную больницу вместе с ним.

Как только Крокету начали оказывать неотложную медицинскую помощь в приемном отделении, у Ронни также случился инфаркт. Затем к удивлению врачей у братьев практически одновременно произошла остановка сердца.

Врачам удалось восстановить сердечный ритм у обоих Лэйси. Ронни наложили три аорто-коронарных шунта (протезы сосудов, которые проводят кровь в артерии сердца в обход участков, суженных атеросклеротическими бляшками), и он быстро пошел на поправку.

Состояние Крокета оказалось более тяжелым, однако благодаря усилиям врачей он постепенно выздоравливает.

medportal.ru