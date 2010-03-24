Чем опасна СМС-зависимость?

16-летняя школьница привыкла отсылать около 100 смс-ок в течение суток, а теперь едва может пошевелить обоими запястьями.

Раком мозга — который якобы можно заработать благодаря воздействию мобильного телефона — нынче уже никого не напугаешь. Во-первых, мало прецедентов и доказательств, во-вторых, никто не верит, что «это может произойти именно со мной», а в-третьих, чтобы пользоваться мобильником, совсем не обязательно прикладывать его к «опасной зоне» на голове. Простая технология текстовых сообщений (по-другому, смс-ок) позволяет и с друзьями поболтать, и мозги свои сохранить в безопасности.

Однако, как выясняется, и она таит скрытые риски для здоровья.16-летняя американка Энни Левитц убедилась в этом на собственном опыте. Чрезмерно общительная девушка привыкла отсылать около 100 (!) смс-ок в течение суток, а теперь едва может пошевелить обоими запястьями. Подвижность пальцев она практически потеряла, а от диких болей в руках Энни спасают только каждодневные уколы сильного анестетика.Диагноз девочке поставили сразу — синдром карпального канала (или «запястный синдром»), поражающий, в основном, спортсменов и людей, подолгу работающих за компьютером. Постоянная нагрузка на запястья приводит к ущемлению нервных окончаний в руках, из-за чего и появляются боли и скованность движений.Врач, проводившая первичный осмотр Энни, говорит, что запястный синдром крайне редко поражает столь молодых пациентов. Обычно, чтобы довести себя до такого состояния, нужно годами работать, не отрываясь от клавиатуры, или иметь за плечами многолетний опыт игры в гольф.

Облегчить состояние обычно помогают противовоспалительные препараты и временный покой пострадавшей зоны — однако Энни, похоже, не собирается бросать свою привычку к смс-кам.— Я всё ещё не бросила переписываться по смс, — призналась она газете Daily Mail. — Но я стараюсь писать поменьше сообщений — теперь примерно по 50 в день. Причём это даже не полноценные смс-ки — так, что-то вроде «Привет, как дела?»Теперь Энни предстоит пройти операции на обеих руках, а до этого она обязана носить на запястьях специальные фиксирующие повязки. Тем не менее, мать девочки решила не вынуждать дочь бросить переписку. По мнению женщины, любое общение слишком важно для подростка и его «нормальной социализации», поэтому закрывать для Энни этот «канал» было бы слишком жестоко.— Конечно, я разозлилась, когда узнала, что у неё «запястный синдром» из-за мобильного телефона.

Но вы ведь знаете, что запреты на подростков не действуют, — говорит миссис Левитц.Это уже не первый случай, когда подростковые увлечения современными гаджетами приводят к травмам и заболеваний конечностей. Так, около года назад британские дерматологи предупредили об участившихся случаях гидроаденита, или, как его называют в народе, сучьего вымени. Это воспаление потовых желёз, вызываемое инфекцией или постоянной травматизацией кожи, и причиной его зачастую становятся игровые приставки. Юные геймеры чересчур долго и интенсивно давят на кнопки джойстиков и джойпэдов — а отсюда проблемы с ладонями, зуд, боль, сильнейшие отёки и так далее.Немало жалоб было и на приставку Wii, в которой игрок не просто нажимает на клавиши, а имитирует движения компьютерного персонажа, зажимая в руке специальный датчик.

Например, размахивает пультом, как теннисной ракеткой, — а на экране рисованный спортсмен отбивает мяч. Некоторые врачи обрушились с критикой на Wii, потому что она якобы привела к учащению домашних травм — растяжений и ушибов. Но у сторонников приставки есть свой аргумент: во-первых, опасность игры в неё ничуть не выше опасности занятий реальным спортом; а во-вторых, польза от регулярной физической активности — хоть и имитированной — перевешивает риски потянуть сухожилия.

aif.ru