Чего мы не знали о капусте?

О достоинствах хорошо знакомого нам овоща - белокочанной капусты - можно говорить бесконечно. Это воистину удивительный овощ!

Блюда из квашеной капусты - один из краеугольных камней русской кухни. И немудрено: ведь соление, квашение и мочение - самые естественные способы консервирования, наилучшим образом сохраняющие витамины. А их в капусте в избытке. Это удивительное растение содержит почти весь набор витаминов, необходимый для нормальной жизнедеятельности человека: провитамин А, В1, В2, В3, В6, К и витамин U, который предупреждает появление язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. А по содержанию аскорбиновой кислоты капуста (правда, в квашеном виде) превосходит апельсин.

Широко известно на Руси употребление рассола при похмельном синдроме. Народная мудрость гласит: «Съешь капусту перед питьем - не опьянеешь, съешь после - разгонишь хмель». К тому же в приготовленном таким образом кочане появляется молочная кислота, убивающая болезнетворные микробы.

Не случайно в народе ее издревле называют санитаром кишечника и применяют при хронических запорах, а также при дисбактериозе: капустная клетчатка улучшает моторную деятельность кишечника и оказывает положительное влияние на развитие полезной кишечной микрофлоры. Она способствует выведению из организма шлаков и холестерина, а значит, незаменима для профилактики атеросклероза - одного из главных виновников сердечно-сосудистых недугов.

А еще при употреблении капустного сока удивительно быстро поддается лечению язва желудка и 12-перстной кишки. Уже в первые 5-10 дней приема сока свежей капусты у страдающих язвенной болезнью происходят положительные изменения: улучшается самочувствие, утихают боли. Как правило, через 1-1,5 месяца наступает выздоровление. В качестве наружного средства капустный лист давно и успешно использовали для лечения ожогов, экзем, гноящихся ран.

При язвенной болезни и гастрите с пониженной кислотностью пейте по 1,5-2 стакана 2-3 раза в день свежеприготовленного капустного сока за 40-50 минут до еды в теплом виде. Полученный сок храните в холодильнике не более 2 суток. При дальнейшем хранении его противоязвенные свойства теряются.

При геморрое полстакана свежего сока за 30 минут до еды помогут справиться с запорами.

При ангине полощите горло разбавленным теплой водой капустным соком. А при охриплости голоса - капустный сок лучше принимать по 1 ч. ложке несколько раз в день. Свежий капустный сок с медом считается также хорошим отхаркивающим и мягчительным средством при бронхитах, кашле.

При экземе привяжите к больным местам свежий капустный лист. Держите 2-3 дня, пока не полегчает. Потом снимите лист, обмойте больное место и снова привяжите свежий лист. И так несколько раз. Хороши капустные компрессы при ожогах и радикулите.

Противопоказанием для приема свежей капусты является повышенная кислотность желудочного сока и панкреатит.

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