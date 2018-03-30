Как студенту справиться со стрессом

Нагрузки во время учебы приводят к расшатыванию нервов. С переходом на новую систему "бакалавр-магистр" студенты в немецких вузах стали чаще обращаться за помощью к психологам. Против стресса помогает закон Парето. Стресс - знакомое состояние каждому студенту. Согласно результатам последнего исследования Немецкого общества содействия учащимся вузов, современный студент испытывает большие нагрузки. Болонский процесс заставил студентов понервничать

Из-за перехода на систему "бакалавр-магистр" учащиеся немецких вузов стали все больше обращаться за психологической помощью. В 2008 году был отмечен рост таких случаев на 20 процентов по сравнению с предыдущим периодом.

Как отмечают представители студенческой организации, к самым распространенным проблемам, с которыми приходят молодые люди, можно отнести нарушение рабочего ритма, сбой в учебном процессе, проблемы с успеваемостью и самоорганизацией, нехватка времени, депрессивное состояние, страх перед экзаменами… Список можно было бы продолжить. При сильной загруженности и первых симптомах стресса можно прибегнуть к закону Парето.

Даешь "20", получаешь "80" Как избежать стресса? Один из способов - правильно распределять свое время. Здесь на помощь студенту приходит закон Парето, известный больше как "80/20". Согласно этой комбинации, управляя своим временем рационально, всего 20 процентов затраченных усилий дают 80 процентов желаемого результата. А вот оставшиеся 80 процентов энергии пойдут тогда на "отшлифовку". Этот закон в 1897 году вывел итальянский экономист и социолог Вильфредо Парето.

Главное - расставить приоритеты

Многие совершают одну и ту же ошибку - начинают рабочий день с второстепенных дел, размениваясь по мелочам. Эксперты же советуют в первую очередь уделять внимание тем задачам, которые имеют первостепенное значение для конечного результата. Основное правило гласит: "Нужно правильно расставить приоритеты". Само слово "приоритет" содержит в себе латинскую приставку "prio", которая означает "прежде". Ежедневно вы решаете, что нужно сделать в первую очередь для того, чтобы достигнуть своей цели. Если надвигается сессия, и от страха перед экзаменами портится настроение, то самое время спросить себя, а каким заданиям следовало бы посвятить больше времени, что нужно доделать сегодня, а какие дела могут подождать до завтра.

Ключ к успеху в умении отказать

Совмещая учебу с работой, многим студентам приходится испытывать дополнительную нагрузку в офисе. Согласно закону Парето, далеко не каждое задание требует отдачи на все сто процентов. Если коллега по работе и однокурсник так и норовят подкинуть вам еще пару-тройку заданий, нужно научиться отказывать. Другой выход из такой ситуации эксперты видят в делегировании полномочий. Некоторым удается перепоручить часть дел коллегам.

Словом, чтобы избежать стресса и не чувствовать себя загнанным в угол, нужно правильно планировать свое время. А закон Парето поможет сосредоточиться на самом главном и сэкономить энергию.

Анна Кутявина

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