Безработица ухудшает здоровье людей старше 50 лет

Угроза увольнения или понижения в должности вредна для здоровья людей старше 50 лет, по данным исследования Чикагского университета /США/. Специалисты заметили, что отсутствие гарантии рабочей занятости увеличивает вероятность ухудшения здоровья сотрудников предпожилого возраста. У мужчин было выявлено больше физических симптомов ухудшения здоровья из-за нестабильности на рынке труда, а у женщин - больше изменений в психическом здоровье. В связи с тенденцией к старению населения высокие показатели безработицы способны негативно повлиять на здоровье пожилых работников, считают медики.

Обзор проводился среди 200 участников в возрасте от 50 до 67 лет. У людей узнали об опыте нестабильности рабочих мест, понижения в должности, сокращения или реорганизации рабочего штата. После двухлетнего периода было зафиксировано, что, столкнувшись с безработицей, мужчины испытывали ухудшение общего самочувствия, повышение артериального давления и уровней адреналина, гормона стресса. Те же условия у женщин приводили к повышению уровней враждебности, одиночества и усилению депрессивных признаков.

За последние 20 лет на рынке труда в разных странах наблюдаются высокие темпы роста числа сотрудников именно возрастной категории старше 55, причём по прогнозам экспертов такая тенденция будет продолжаться в ближайшем десятилетии. Кроме того, по результатам опросов 70% работающих людей от 45 до 74 лет планируют работать и при наступлении пенсионного возраста или не выходить на пенсию вообще.

ami-tass.ru