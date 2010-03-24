Кошки делают хозяев долгожителями

Кошки помогают женщинам оставаться здоровыми, привлекательными и успешными - к такому выводу пришли социологи, проведя исследование в Великобритании.

Интересен тот факт, что в домах, где жили только мужчины, места для кошек практически не нашлось. В качестве домашнего любимца они выбирали собак. И, наоборот, женщины охотнее заводят кошек. В среднем владелицам кошек - 20−59 лет (в основном 20−45 лет), и все они успешны, стремятся поддерживать себя в хорошей форме. Чаще женщины, выбирающие кошек, являются собственницами квартиры или дома. При этом практически у 100% из них хорошо оплачиваемая и высококвалифицированная работа. В то же время пожилые женщины старше 60 лет заводят кошек намного реже.

Такие результаты были получены при проведении социологического исследования на Северо-Западе Англии, в котором приняли участие 1278 человек в возрасте старше 16 лет. Опрос проводился в форме интервью. Домашние питомцы имелись практически у всех опрошенных: 1142 человека разделили свой дом с четвероногими друзьями. У 24% были собаки, а у 22%, то есть у кажого пятого - кошки.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Veterinary Record, отмечают, что пожилым людям, которые редко заводят кошек, эти животные были бы полезны для поддержания хорошего самочувствия. Ведь люди старшего возраста часто ведут изолированный образ жизни, а необходимость заботиться о ком-то или о чем-то повышает жизненный тонус и настроение в целом.

Ученые Берлинского института геронтологии исследовали здоровье более 3000 пожилых владельцев кошек на протяжении пяти лет. Оказалось, что заядлые кошатники в среднем живут на 10,3 года дольше, чем те, у кого нет кошек. Также владельцы кошек могут похвастаться более низким давлением и пониженным содержанием холестерина в крови.

Возможно, кошки помогают пожилым людям и в лечении остеопороза. Ученые из Института общения животных в Северной Каролине, США, выдвинули теорию, что мурлыканье кошки воздействует на организм аналогично ультразвуку. Домашние кошки мурлычут в диапазоне от 27 до 44 Гц, а воздействие звуком в этом диапазоне укрепляет кости и ускоряет их рост. К такому выводу пришли ученые, проведя эксперимент с цыплятами, которые ежедневно на 20 минут помещались на вибрирующую подставку. В сравнении с контрольной группой цыплята, на которых воздействовали звуком, быстрее росли и отличались большей прочностью костей.

podrobnosti.ua