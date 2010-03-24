Фонд Ахметова открыл тренинговый центр по борьбе с эпидемией туберкулеза

10:33, 24 марта 2010
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Первый в Украине

24 марта 2010 года, во Всемирный день борьбы с туберкулезом, Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» открыл первый в Украине учебный центр по борьбе с эпидемией туберкулеза. Центр открыт и будет работать при Донецкой областной туберкулезной больнице. 

Учебный центр создан с целью повышения качества диагностики, лечения и профилактики туберкулеза в регионах Украины. Обучение в Центре будут проходить медицинский персонал противотуберкулезных учреждений и медицинских учреждений общей лечебной сети; сотрудники общественных организаций, журналисты, волонтеры, государственные служащие из всех регионов Украины. В качестве преподавателей приглашены ведущие украинские врачи-клиницисты и международные эксперты.

Современное оборудование, установленное в тренинговом центре, поможет сделать процесс обучения максимально эффективным. Так, документ-камера позволяет хорошо рассмотреть и проанализировать рентгеновские снимки даже плохого качества, а оборудование для видеоконференций делает возможным проведение он-лайн консультаций и семинаров. 

Учебный центр открыт Фондом Рината Ахметова в рамках «Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011 гг.», реализуемой Фондом совместно с Донецкой областной государственной администрацией и Донецким областным советом.

О фонде:

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Миссия Фонда – Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.

Президент Фонда  - Ринат  Ахметов.

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