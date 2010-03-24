Чем вредны "электронные сигареты"

Министерство здравоохранения Украины не рекомендует гражданам покупать или использовать так называемые "электронные сигареты".

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Минздрава в связи с распространением информации о безопасности курения электронных сигарет.

"Министерство здравоохранения заявляет, что в Украине электронные сигареты не прошли соответствующих медицинских испытаний и поэтому не могут рассматриваться как медицинское оборудование", - говорится в комментарии Минздрава.

Кроме того, Минздрав отмечает, что испытания электронных сигарет, на которые ссылаются фирмы, распространяющие эти изделия, которые проводились в Житомирском наркологическом диспансере, проводились без согласования с Минздравом и не соответствуют международным стандартам таких испытаний, а посему не могут рассматриваться как доказательства их эффективности как средства для прекращения курения.

"Минздрав Украины вместе с другими заинтересованными ведомствами проведет работу по соответствующему регулированию распространения и рекламы электронных сигарет. А сейчас рекомендует гражданам воздержаться от приобретения и употребления так называемых электронных сигарет, потому что эти изделия не являются безопасными для здоровья и не прошли соответствующих испытаний в Украине. Также Министерство здравоохранения Украины рекомендует всем средствам массовой информации воздержаться от рекламы этих изделий", – отмечается в комментарии.

Министерство здравоохранения также напоминает, что Всемирная организация здравоохранения еще в сентябре 2008 года выпустила специальный пресс-релиз, где опровергла такие утверждения и заявила, что они не подтверждены данными научных исследований. Также в начале 2010 года Научная Группа ВОЗ по регулированию табачных изделий выпустила отчет (№955), в котором специально рассмотрен вопрос, касающийся систем электронного поступления никотина. Группа пришла к заключению, что нет доказательств того, что употребление данных изделий является безопасным для людей. Это связано с тем, что никотин даже сам по себе является вредным для здоровья, особенно для беременных женщин. К тому же при употреблении электронных сигарет потребитель не в состоянии контролировать дозу никотина.