Диета из винегрета

В основе этой диеты — винегрет, который надо есть в течение 3 дней. «Разбавляют» диету кисломолочными продуктами, фруктами и зеленым чаем. Такая разгрузка спасет от усталости и поднимет настроение. Также распрощаетесь с парочкой лиших килограммов.

Винегрет, на котором следует «сидеть» 3 дня, готовим так: свеклу, картофель и морковь отвариваем и нарезаем, как на обычный винегрет. Добавляем консервированный горошек, зелень, а заправляем салат не маслом, а нежирным творогом или сметаной.

Такой салат следует есть три дня. В качестве напитков подойдут несладкие кисломолочные продукты (их жирность не должна превышать 3%).

Кроме этого, 3-4 раза в день делайте перекус — съедайте по 1 фрукту (любому).

Вечером пейте зеленый чай с медом.

За 3 дня удастся избавиться от 2 лишних кг.

smachno.ua