В Крыму гриппом и ОРВИ заболели более 6,5 тыс. человек

В Крыму за период с 15 по 21 марта гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 6 562 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре МОЗ, в числе заболевших 4 108 - дети до 18 лет и 10 - беременные женщины. За последнюю неделю в Крыму с диагнозом "грипп" и "ОРВИ" госпитализированы 242 человека, в их числе 201 - дети до 18 лет.

Всего с момента начала эпидемии гриппа в Украине (с 29 октября 2009 г.) в Крыму заболели 184 713 человек, госпитализированы - 8 073 заболевших.

При этом за время эпидемии в Крыму умерли 42 человека.