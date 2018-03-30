Прицельное и квалифицированное применение ПЭТ-технологий снижает смертность от рака

В рамках информационной кампании «Рак излечим», начатой Благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины», продолжаем публиковать серию интервью с ведущими онкологами. Заведующий отделением ядерной медицины государственной клиники «Шарите» (ФРГ) Михаил Плоткин дал интервьюУНИАН.

В Украине ядерная медицина - малоизвестная отрасль, расскажите, пожалуйста, чем занимается эта наука?

Ядерная медицина занимается использованием радиоизотопов для фунциональной диагностики и лечения различных заболеваний.

Ядерная медицина – относительно молодая дисциплина. Основоположником ее считается венгерский ученый Georg von Hevesy, который в 1923 году впевые применил радиоизотоп иода I-131 для измерения функции щитовидной железы. Для регистрации радиоактивности он применил сконструированный им самим счетчик. Описанный von Hevesy принцип исследования физологических процессов при помощи радиоизотопных маркеров (трейсеров) лег в основу ядерной медицины. За эти исследования von Hevesy получил в 1943 году Нобелевскую премию по химии.

При каких онкоболезнях чаще всего используют методы ядерной медицины? Где этот метод дает наилучшие результаты, а в какие онкопатологии плохо исследуются при помощи метода ПЭТ-КТ?

Важно отметить, что помимо метода ПЭТ-КТ ядерная медицина предлагает широкий спектр исследований различных онкологических заболеваний (например, планарная и томографическая сцинтиграфия скелета, сцинтиграфия «сторожевых лимфоузлов», рецепторная сцинтиграфия). Метод ПЭТ-КТ хорошо себя зарекомендовал в диагностике рака легкого, лимфом, рака головы и шеи, рака матки и яичников, рака молочной железы, опухолей мозга.

Какова роль ПЭТ-КТ в раннем выявлении онкопатологии?

На сегодняшний день большинство злокачественных опухолей поддаются лечению при условии их ранней диагностики. Для раннего выявления опухолей применяются так называемые методы скриннинга (например, определение опухолевых маркеров в крови). Если эти методы выявляют отклонение от нормы, проводится дальнейшая диагностика. Теоретически ПЭТ-КТ мог бы использоваться для раннего выявления онкопатологии у пациентов с повышенными опухолевыми маркерами. Однако, из-за относительно высокой стоимости метода и недостаточной его распространенности, такой подход пока не нашел широкого применения. Следует также учитывать, что ПЭТ-КТ исследование связано с лучевой нагрузкой на пациента и должно проводится только в случае обоснованного подозрения на злокачественную опухоль.

В Америке специалисты Института рака уже заявляют о возможной эпидемии раковых болезней из-за злоупотребления медицинскими сканнерами. Видите ли Вы реальную угрозу этого? Можно ли говорить о том, что ПЭТ-исследования вредны для здоровья?

Безусловно, методы ядерной медицины (как и методы рентгенрадиологии) связаны с лучевой нагрузкой. Их бесконтрольное и бездумное применение (особенно у молодых пациентов) действительно может повысить риск развития опухолевого заболевания. Именно этот аспект обсуждается сейчас в США. По этой причине я не стал бы пропагандировать ПЭТ-КТ в качестве средства для исключения онкопатологии, если нет обоснованного подозрения на опухоль. Однако я хотел бы подчеркнуть, что прицельное и квалифицированное применение ПЭТ-КТ способно напротив снизить смертность от опухолевых заболеваний и принести немалую пользу конкретному пациенту. Поясню это на примере маммографии (которая с недавнего времени применяется для раннего выявления рака молочной железы во многих странах). Известно, что на 300 случаев раннего выявления и успешного излечения рака молочной железы приходится один случай рака, индуцированного маммографией. Это означает, что несмотря на определенный (весьма низкий) риск развития рака, польза от маммографии огромна. На этом примере становится ясно, что «эпидемии раковых болезней» из-за использования медицинских сканнеров нам все-же не угрожают.

Должен ли врач предупредить пациента о возможных проблемах связанных с ПЭТ/КТ исследованиями?

Врач обязан в каждом конкретном случае оценить целесообразность проведения ПЭТ-КТ исследования и проинформировать пациента о целях и задачах исследования. Учитывая, что исследование связано с лучевой нагрузкой, он должен проинформировать пациента о возможных альтернативных методах исследования (например МРТ или УЗИ) и пояснить, обладает ли метод ПЭТ-КТ преимуществами перед этими методами. Если ПЭТ-КТ исследование проводится с применением контрастных средств (для КТ), врач должен предупредить пациента о связанных с этим рисках.

Насколько актуально применение ПЭТ-технологий в планировании лучевой терапии?

Я убежден, что ПЭТ-КТ будет в будущем играть центральную роль в планировании лучевой терапии. Метод уже сегодня применяется для этой цели во многих медицинских центрах. В Германии была создана рабочая группа из ядерных врачей и лучевых терапевтов, призванная содействовать внедрению ПЭТ-КТ в планирование и контроль эффективности лучевой терапии. Я вхожу в эту группу и могу сказать, что интерес к ПЭТ-КТ среди лучевых терапевтов очень велик. На сегодняшний день наиболее перспективным представляется применение ПЭТ-КТ для планирования лучевой терапии при раках легкого, головы и шеи, а также опухолей мозга.

В каких областях медицины, кроме онкологии применяют ПЭТ-КТ, насколько это распространенные методы диагностики?

ПЭТ-КТ успешно применяется для диагностики деменции (старческого слабоумия) и для выявления очагов, вызывающих эпилепсию у пациентов, которым показано оперативное лечение. В нашей клинике на ПЭТ-КТ исследования по психоневрологическим показаниям приходится около 10% случаев. В специальных (крайне редких) случаях ПЭТ-КТ применяется для диагностики кардиологических заболеваний.

Какие существуют новые разработки в ПЭТ-исследованиях?

Прорыв в клиническом применениии метода ПЭТ произошел в 2001 году, когда на рынке появились первые комбинированные ПЭТ-КТ сканнеры. Совмещенное ПЭТ и КТ сканнирование позволяет одновременно исследовать функции организма (ПЭТ) и получать анатомическую информацию (КТ), что существенно повышает информативность исследования и повышает его точность. Новейшей разработкой являются комбинированные МРТ-ПЭТ сканнеры (прототипы таких сканнеров уже установлены в лабораториях США и Германии). Важным преимуществом метода ПЭТ является возможность использования самых различных маркеров, позволяющих исследовать те или иные функции обмена веществ. В последние 10 лет спектр радиофармпрепаратов, применяемых в ПЭТ диагностике расширился. Прогресс в технологии синтеза радиофармпрепаратов позволил получать некоторые из них непосредственно в ПЭТ центре, наметилась тенденция к их удешевлению.

В какой стране мира эта отрасль самая прогрессивная?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Ядерная медицина очень хорошо развита в США и в Западной Европе (в особенности в Голландии, Германии и Франции, в последние годы также в Италии). Интересно, что страны социалистического лагеря (например Венгрия и ГДР) в 70-80х годах уделяли большое внимание ядерной медицине и она продолжает быстро развиваться в странах Восточной Европы. Сильные школы ядерной медицины существуют в Израиле, Японии и Южной Корее.

Беседовала Наталья Максименко.