Выделят 10 тыс. грн. на лечение потерпевшего в Черткове

Власти Тернопольской области выделят из бюджета 10 тыс. грн. на лечение потерпевшего в результате взрыва в девятиэтажном доме в городе Чертков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Тернопольской обладминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

По его словам, именно такая сумма необходима на лечение пострадавшего жильцы дома.

«Средства будут выделены из областного или районного бюджета, поскольку мужчина пострадал не по своей вине, а это уже ответственность властей», – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он добавил, что окончательно причина взрыва еще не установлена.

«Можно лишь четко утверждать, что это был газ», – сказал председатель ОГА.

По словам Ю.ЧИЖМАРЯ, он поручил правоохранительным органам проверить информацию о том, что у дома, в котором произошел взрыв, накануне несколько дней якобы чувствовался запах газа, и люди сообщали об этом работникам газовой службы.

«Если такой факт действительно имел место, то виновные лица будут нести ответственность», – заверил Ю.ЧИЖМАРЬ.

Как сообщал УНИАН, 17 марта в городе Чертков произошел взрыв в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. В результате взрыва пострадал жилец дома, который с ожогами 70% тела 1-й и 2-й степеней попал в реанимационное отделение Чертковской райбольницы, впоследствии его доставили в ожоговое отделение Тернопольской областной больницы, где он находится до сих пор.

Взрывом были повреждены двери и окна восьми квартир дома с первого по пятый этажи. Огнем повреждено две квартиры на первом и втором этажах.