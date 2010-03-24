Ученые выяснили, что снижает мужскую потенцию

Четвертая часть лекарственных средств, назначаемых в поликлиниках для лечения самых распространенных заболеваний, может вызывать дисфункцию эрекции. Об этом шла речь на Конференции «Дисфункция эрекции и мужское здоровье», проходящей в Барселоне (Испания). Медикаменты, снижающие артериальное давление, транквилизаторы, наркотические вещества, сосудорасширяющие и антигистаминные средства или бронходилататоры могут вызывать сексуальные нарушения у мужчин.

По статистике, в европейских странах около 20% мужчин страдает импотенцией. Но страдают они молча, не обращаясь к врачам в силу стеснительности и незнания того, что существует эффективное лечение этого расстройства. На конференции говорилось о том, что только 10 % мужчин, страдающих той или иной степенью импотенции, обращается за медицинской помощью.

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