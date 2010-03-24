Богатство приносит удовольствие лишь, когда соседи беднее

Счастье в деньгах, но только если у твоих соседей их меньше, выяснили британские ученые. Несмотря на значительный рост жизненного уровня британцев, отмеченный за последние 40 лет, материальное превосходство над соседями и друзьями до сих пор остается главным мотивом для заработка, пишет газета The Daily Telegraph.

В погоне за деньгами люди все больше работают, чтобы выплачивать жилищные ссуды и взбираться вверх по социальной лестнице. Однако быстроходная машина, большой дом и хорошая работа делают человека счастливым только в случае, если окружающие его люди менее состоятельны. В связи с этим британцы стали жертвами хронической неудовлетворенности, выяснил доктор Крис Бойс, специалист факультета психологии Варвикского университета.

Британская комиссия по делам домохозяйств в течение семи с лишним лет опросила более 10 тысяч человек о том, насколько счастливыми они себя чувствуют. Ответы на эти вопросы сравнили с данными об их доходах. Анализ их ответов позволил сделать вывод, что высшее счастье - это быть богаче соседей.

Исследование, озаглавленное: "Деньги и счастье: относительный уровень дохода, а не его размер, влияет на удовлетворение жизнью", было написано в соавторстве с профессором факультета психологии Варвикского университета Гордоном Брауном и доктором Саймоном Муром из Кардиффского университета и опубликовано в журнале Psychological Science.

"За последние 40 лет наши машины стали быстрее, но у наших соседей - тоже. Если у тебя не самый большой дом или не самая быстроходная машина в округе, это не дает тебе такого высокого эмоционального заряда, как если бы ни у кого больше таких не было", - отметил доктор Бойс. И даже если ты зарабатываешь миллион фунтов стерлингов в год, это не сделает тебя счастливым, если твои друзья зарабатывают по два миллиона.

Таким образом, люди, карабкающиеся вверх по социальной лестнице, руководствуются желанием не отставать от других. Нескончаемая погоня за ростом благосостояния приводит к обогащению общества, но оно от этого не становится счастливее. Так что счастье не в деньгах и даже не в их количестве, а в превосходстве над другими. Поэтому исследование ставит вопрос, полезно ли для страны постоянное стремление к экономическому росту.

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