Черниговщина: заболеваемость туберкулезом сократилась

В Черниговской области за год сократилась заболеваемость и смертность от туберкулеза.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики, в 2009 г. в области диагноз активный туберкулез впервые установлен 817 больным, что составляет 73,8 случая в расчете на 100 тыс. населения (против 82,8 в 2008 г.). Взяты на учет 14 детей (на одного ребенка меньше, чем в 2008 г.).

Самой распространенной формой был активный туберкулез легких: диагноз этой болезни в прошлом году установлен 724 больным (в 2008 г. – 833), в т.ч. 9 детям.

На конец 2009 г. количество людей со всеми формами активного туберкулеза, которые находились под наблюдением лечебно-профилактических заведений, уменьшилось на 79 человек, и составляло более 2000 больных – распространенность туберкулеза составляла 188 человек на каждые 100 тыс. населения. За прошлый год от туберкулеза умерли 193 человека (161 мужчина и 32 женщины), что на 16,5% меньше, чем в 2008 г. Уровень смертности в расчете на 100 тыс. жителей сократился с 20,5 до 17,3.

Ситуация с туберкулезом в области не ограничивается лишь медицинской проблемой. На уровень заболеваемости и смертности от этой болезни влияет ряд факторов, один из которых – распространение ВИЧ-инфекции. ВИЧ-ассоциированный туберкулез на конец года зарегистрирован у 153 больных, что на 11 больше, чем в 2008 г. В течение прошлого года 46 больных активным туберкулезом умерли от СПИДа.