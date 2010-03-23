Производитель сиропа от кашля оштрафован на миллион гривен за ложь в рекламном ролике

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал фармкомпанию Boehringer Ingelheim за распространение ненадлежащей рекламы лекарственного средства, сообщает proUA со ссылкой на пресс-службу ведомства. Размер штрафа составил один миллион гривен (около 275 тысяч рублей).

По информации антимонопольного комитета, австрийское отделение компании Boehringer Ingelheim в 2009 году провело на Украине несколько рекламных акций препарата "Лазолван" (амброксол). Сообщается, что рекламный ролик данного средства транслировался на телеканалах страны.

Недовольство антимонопольной службы вызвал слоган рекламного ролика: "Кашель вылечит вам, освободит дыхание - Лазолван". Представители АМКУ отметили, что слоган подавался как в виде текста, так и в звуковом варианте. В рекламном ролике также присутствовала ссылка на регистрационные удостоверения препарата, выданные Минздравом Украины.

В результате проведенного расследования специалисты антимонопольного комитета выяснили, что распространяемая в рекламном ролике информация является неточной и вводит покупателей в заблуждение относительно свойств этого лекарства. По мнению АМКУ, ролик создавал впечатление, что рекламируемый препарат полностью лечит острые и хронические заболевания дыхательных путей, в том числе грипп, простуду, острый и хронический бронхит, а также пневмонию.

Сотрудники антимонопольного ведомства отметили, что в действительности "Лазолван" является отхаркивающим средством, которое предназначено для облегчения отхождения мокроты, а также уменьшения симптомов простудных заболеваний. За распространение ненадлежащей рекламы украинским антимонопольным законодательством предусмотрен штраф в размере до пяти процентов годового оборота компании.

ua.proua.com