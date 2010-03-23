Узбекские медики заразили ВИЧ-инфекцией 147 детей

Почти 150 детей в Узбекистане были заражены ВИЧ-инфекцией по вине медицинского персонала. Несмотря на то, что случаи заражения детей были зафиксированы в 2007-2008 году, широкую огласку эти факты получили лишь в марте 2010 года.

В распоряжении издания оказался документальный фильм, снятый Узтелерадиокомпанией по заказу Наманганской областной прокуратуры республики после того, как состоялись суды над медиками, причастными к заражению. Сообщается, что судебные заседания проходили в закрытом режиме, а документальный фильм так и не был показан по телевидению.

MEDЭнциклопедия.

ВИЧ-инфекция и СПИД Согласно изложенным в фильме фактам, в 2007-2008 году 147 детей были заражены ВИЧ-инфекцией по вине сотрудников медучреждений Наманганской области. Причиной массового заражения стало использование нестерильных медицинских инструментов. Кроме того, были выявлены случаи фальсификации и уничтожения медицинских документов о стерилизации оборудования. В отношении медработников были возбуждены уголовные дела.

По информации источника, на момент передачи дел в суд в январе 2009 года скончались 14 зараженных ВИЧ детей. В ходе закрытых судебных заседаний 12 из 13 осужденных сотрудников медучреждений Намангана были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до восьми лет. Кроме того, были осуждены девять врачей и лаборантов из больниц Наманганской области.

Издание отмечает, что журналисты пытались привлечь внимание общественности к инциденту еще в 2008 году. Однако власти отказались идти на контакт со СМИ. Обращения журналистов Минздрав, МВД и Генпрокуратуру республики не дали результата.

"Фергана.Ру" считает, что власти продолжают скрывать случаи заражения детей ВИЧ-инфекцией. В частности, СМИ не сообщили об уголовном деле, возбужденном в отношении сотрудников больницы в Андижане, которые также использовали нестерильное оборудование.

"Если вы попали в больницу, то у вас нет другого выбора, кроме как самим покупать шприцы, капельницы, катетеры, салфетки и марлю, бинты для операции, резиновые перчатки для доктора и прочее, не говоря уже о лекарствах. Иначе вы можете остаться без лечения. Или же вас будут колоть использованными или ненадлежащим образом стерилизованными иголками", - приводит издание слова сотрудницы ташкентской больницы, чье имя не называется.

htmedportal.ru