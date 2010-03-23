Две "искусственные почки” заблокированы на таможне

Президент американской компании “Medical empire” Светлана БЕЛОКРЫЛЕЦ призывает правительство Украины и Министерство здравоохранения способствовать доставке в Запорожье дорогого медицинского оборудования - двух аппаратов “искусственная почка“ Cobe Syntrysystrem 3, которые были ввезены в Украину 2 марта.

Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, речь идет о гуманитарной помощи из США, которая должна быть передана Запорожской городской больнице №5. Она отметила, что эти аппараты заблокированы в таможенной зоне аэропорта “Борисполь”.

Исполнительный директор компании “Medical empire” Валерий ПАНЧЕНКО отметил, что эта гуманитарная помощь осуществляется в рамках благотворительного проекта “Здоровая нация”. Он сообщил, что на сегодняшний день в Украине более 25 тысяч человек с почечной недостаточностью нуждаются в гемодиализе. В аэропорту “Борисполь” “нас призывают заплатить все таможенные сборы, а также за хранение груза на территории “Борисполя”, но поскольку речь идет о гуманитарной помощи, то на каком основании мы должны это делать?”, - спросил он.

В свою очередь, главный редактор журнала “Сosmo lady” Татьяна КРАЕВА подчеркнула, что правительству и Минздраву Украины необходимо сделать все для того, чтобы оборудование, которое необходимо многим больным людям в Украине, было доставлено в достаточно непростой с экологической точки зрения регион, чтобы оно все-таки заработало. По ее словам, этому должны поспособствовать в структурах власти Украины.

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