7 самых известных медицинских мифов

Самые популярные и забавные мифы о нашем здоровье развеяли английские исследователи Аарон Кэрролл и Рэйчел Вриман в своей новой книге, вышедшей в Великобритании.

Миф: от сладкого дети становятся гиперактивными

Правда: Сбрасывать все детские пороки на так называемую гиперактивность стало модным в последние несколько лет. Ей, например, приписывают плохую обучаемость в школе, неспособность сконцентрироваться и нежелание воспринимать окружающих людей. И определённые научные доказательства этому есть. А вот то, что пресловутая гиперактивность хоть как-то связана с потреблением сахара, наоборот опровергли по меньшей мере 13 исследований.

С другой стороны, сладкое действительно сказывается на характере, хотя и в более отдалённой перспективе. Недавно врачи выступили с заявлением, что дети-сладкоежки вырастают в нетерпеливых и даже агрессивных взрослых. Из-за того, что родители потакают капризам своего чада и дают ему конфеты и шоколадки по первому требованию, ребёнок привыкает к тому, что ему всё можно, и ведёт себя соответственно всю оставшуюся жизнь.

Миф: от похмелья есть лекарство

Правда: Народная «мудрость» предлагает сотни рецептов от похмелья — от аспирина до воды с лимоном и мёдом. Однако наука не подтверждает эффективность ни одного из них: сильнейшее обезвоживание и отравление спиртом скажутся на вашем самочувствии, как бы вы ни старались.

В общем, лучшим способом избежать похмелья по-прежнему остаётся воздержание от алкоголя.

Миф: Мужчина каждые 7 секунд думает о женщине

Правда: Чтобы понять, насколько это утверждение может соответствовать действительности, достаточно произвести несложные математические подсчёты. Предположим, средний мужчина бодрствует, а значит и думает, около 16 часов в чутки. Получается, он думает о сексе... по 8 000 раз в день! Для справки: за аналогичный срок мы успеваем сделать примерно такое же количество вдохов и выдохов.

Если такие доводы здравого смысла кажутся вам неубедительными, поверьте научным исследованиям: опрос, проведённый в Штатах в 94-м году, показал, что 54% половозрелых мужчин задумываются о сексе (или хотя бы допускают проблески сальных мыслей) каждый день или несколько раз за день — но не более. Видимо, миф о «каждый 7 секундах» пошёл в люди с подачи какой-нибудь замученной сексизмом дамы.

Миф: по размеру ног и рук мужчины можно определить его либидо

Правда: К сожалению для женщин, это тоже не более, чем сказка.

Некоторые исследователи действительно связывают длину пальцев на руках с уровнем тестостерона в крови мужчины, однако этот гормон сказывается на густоте волос и крепости мышц, но никак не на размере «достоинства» мужчины.

«Замеры» с участием 3100 мужчин также показали, что никакой связи между длиной конечностей и мужским либидо не наблюдается.

Миф: волосы и ногти продолжают расти и после смерти

Правда: После смерти тело начинает терять влагу, то есть в буквальном смысле высыхать.

Соответственно, объём мягких тканей — мышц, жира, внутренних органов и костей — уменьшается, тогда как всё твёрдое — кости, ногти и волосы — остаётся при своём размере. Из-за этого волосы и ногти кажутся чуть больше, чем при жизни, однако это не настоящий рост, а лишь его иллюзия.

Миф: если проглотить жвачку, она «прилипнет» к кишечнику и застрянет там на долгие годы

Правда: Жевательная резинка сделана из резиновой основы, подсластителей, ароматизаторов и красящих веществ. Она действительно не переваривается ни в желудке, ни в кишечнике, но «прилипнуть» к гладким и влажным стенкам пищеварительного тракта точно не может. Как и большинство неперевариваемых субстанций, она просто пройдёт весь путь по вашему кишечнику и выйдет естественным путём с другими отходами на следующий же день.

Миф: во рту человека живёт больше бактерий, чем в пасти собаки

Правда: Этим мифом оправдываются те любители животных, которые буквально лобзаются со своими питомцами, позволяя им лизать себя в лицо. И раньше врачи поддерживали их уверенность в гигиеничности такой процедуры: некоторые исследования показали, что укус человека чаще становится причиной заражения тканей, чем укус собаки.

Однако более поздние изыскания на этом поприще внесли ясность в ситуацию. Дело в том, что во рту человека обитают те бактерии, которые больше любят именно человеческие ткани и, соответственно, обладают способностью их заражать. В то же время, «собачьи» бактерии цепляются больше к животным, а вот их количество достоверно никто так и не подсчитал.

newsland.ru