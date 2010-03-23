В Киеве запретили уличную продажу кваса из бочек

Главное управление торговли Киевской городской государственой администрации решило запретить в городе уличную продажу кваса из бочек.

Об этом пишет газета “Сегодня” со ссылкой на заместителя начальника главка торговли Василия ПИЛЯВОЗА.

Решение, по его словам, принято исходя из прошлогодних проверок СЭС, которые показали, что такая торговля не отвечает санитарным нормам.

«Будем разрешать продажу кваса только в закрытых емкостях — в бутылках или кегах, например. Как пиво в барах разливают. Будут специальные киоски», — сообщил В.ПИЛЯВОЗ.

Он сказал, что квас в кегах уже начала выпускать компания «Оболонь». Но сколько будет стоить напиток, пока неизвестно.

Газета напоминает, что литр бочечного кваса в прошлом году продавали за 1,2 грн.

Получить комментарии на заводе «Росинка», которому принадлежали все бочки, изданию во время подготовки материала не удалось, но по неофициальной информации, они уже закрыли производство кваса в крупных бочках.

«Сегодня» напоминает, что еще в мае прошлого года сотрудники мэрии вместе с СЭС провели рейд и обнаружили массу нарушений: начиная от отсутствия разрешений на торговлю и заканчивая неопрятным видом торговцев. По бактериологическим показателям лишь 4 из 14 проб кваса отвечали нормам.