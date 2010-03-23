Главврач киевской поликлиники опровергает обвинения коллектива

Назначенная в феврале этого года главный врач детской стоматологической поликлиники Днепровского района Киева Наталья ШАПКА опровергает все обвинения в свой адрес со стороны трудового коллектива медицинского учреждения.

Об этом Н.ШАПКА заявила сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя заявления врачей и представителя профсоюза поликлиники, озвученные вчера на пресс-конференции.

В частности, Н.ШАПКА опровергла слова медиков о том, что им задерживали выплату зарплаты и о долгах поликлиники. Она утверждает, что ни прокуратура, ни Главное управление здравоохранения, ни Управление внутреннего финансового контроля и аудита горадминистрации не выявили нарушений в работе бухгалтерии поликлиники и нарушений в ее работе.

По словам Н.ШАПКИ, в поликлинике были финансовые проблемы из-за недофинансирования из госбюджета, что подтверждается документально.

По поводу долга Н.ШАПКА отметила, что банковский год закрывается 25 декабря, а в поликлинику она пришла работать (сначала на должность заместителя главврача по медчасти) 3 декабря 2009 года. «Соответственно, время моей работы в 2009 году составляло максимум две недели», - сказала она.

Также Н.ШАПКА заявила, что никакой премии в стоматполиклинике себе не назначала и не получала. «И если бы я имела такую наглость и желание получить какую-либо премию или что-то выше штатного оклада, я бы не смогла этого сделать, потому что все счета, в том числе и по спецсчету, проводятся обязательно через казначейство. Соответственно, казначейство никогда бы не согласилось на такую выплату, превышающую мой штатный оклад», - сказала Н.ШАПКА.

Она добавила, что еще ни разу не получала заработную плату в этой поликлинике, более того, она даже не насчитана в принципе, а также еще не активизирована зарплатная банковская карточка.

Комментируя обвинения врачей и профсоюза в вымогательстве денег за разрешение работать на бюджетной ставке, она сказала: «Я могу заявить, что ни с кого из врачей не требовала деньги и не имею в этом необходимости».

По словам Н.ШАПКИ, она не в праве сокращать бюджетные ставки или количество людей, работающих на них. По ее информации, наоборот несколько врачей были приняты на работу на свободные ставки.

Кроме того, главврач опровергла обвинения в намерениях отдать в частные руки площади поликлиники. Н.ШАПКА сказала, что о продаже не может идти речь, а вопрос аренды помещений решает Киевская горадминистрация и Киевсовет.

Она также подчеркнула, что за время работы в поликлинике не вступала в конфликты с врачами и другими работниками поликлиники, не применяла физическую силу и ни на кого не оказывала давления.

Н.ШАПКА также подтвердила УНИАН свою родственную связь с заместителем главы КГГА Владимиром ГОЛОВАЧЕМ.

«Все являются чьими-то детьми, и мне не стыдно сказать прямо, что «да», по фамильной принадлежности я действительно являюсь дочкой Владимира ГОЛОВАЧА, но при этом моя деятельность как главного врача и врача в первую очередь, а я явлюсь врачом, прежде всего, никак не связана с деятельностью, которую как должностное лицо выполняет Владимир Владимирович. И я ему не подчиняюсь», - подчеркнула Н.ШАПКА.

Как сообщал УНИАН, вчера на пресс-конференции представители трудового коллектива детской стоматологической поликлиники в Днепровском районе Киева потребовали от городских властей отменить решение о назначении Н.ШАПКИ на должность главного врача поликлиники и заявили о ряде нарушений в ее работе.