В ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта Украина перейдет на «летнее» время.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарте Украины), в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 г. №509, на территории Украины 28 марта 2010 года в три (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

Справка УНИАН. Впервые переход на "летнее" время был проведен в Великобритании в 1908 г. СССР впервые перешел на "летнее" время в 1917 г., и затем с 1981 г. переход на "летнее" время снова был возобновлен.

"Летним" временем сейчас пользуются свыше 110 государств. Переход с летнего времени на зимнее и наоборот уже больше 100 лет осуществляется практически во всех странах Европы и Америки. В то же время много государств Азии живут по единому временами, например, не переводят стрелки часов Япония, Китай, а также Казахстан и Киргизия.

Переход на сезонное время осуществляется для экономии энергоресурсов.